« Who » de Jimin, troisième chanson la plus écoutée sur Spotify

Le nouvel titre « Who » de Jimin, membre du groupe superstar BTS, s’envole sur les plateformes de streaming !





Selon le classement Daily Top Song Global annoncé par la plus grande plateforme de streaming musical au monde, Spotify, le morceau principal « Who » de son deuxième album solo « MUSE » a occupé le troisième rang après avoir accumulé plus de 7,9 millions de streams. De plus, l’artiste a envoyé l’ensemble des chansons de son opus, y compris « Smeraldo Garden Marching Band » et « Closer Than This », dans ce hit-parade.





Le musicien a également réussi à séduire les mélomanes japonais. En effet, « MUSE » s’est directement hissé, dès sa sortie, au top du classement de l’archipel Oricon Daily Album Ranking.





À noter enfin que « Who » a aussi pris la première place des charts d’iTunes dans cent douze pays et territoires, faisant écho à sa popularité incontestable dans le monde entier.