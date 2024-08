Fromis_9 revient avec son nouvel album « Supersonic »

ⓒ PLEDIS Entertainment

Une nouvelle très attendue pour les Flovers ! Le girls-band sud-coréen Fromis_9 va faire un comeback le 12 août.





Son agence Pledis Entertainment a récemment dévoilé l’affiche animée du troisième album single du groupe, intitulé « Supersonic », sur ses réseaux sociaux officiels. En effet, quatorze mois se sont déjà écoulés depuis son premier album complet « Unlock My World » sorti en juin 2023.





L’opus est composé de trois morceaux, « Beat the Heat », « Take a chance » et le titre phare éponyme « Supersonic », qui devrait cartonner cet été avec une ligne de basse lourde et un rythme rapide.





Rappelons que les filles se sont déjà imposées dans le monde de la k-pop en montrant leur énergie solaire et vibrante. Depuis leur début, les membres poursuivent leurs activités musicales en se produisant dans divers festivals universitaires et dans des spectacles nationaux et internationaux.





Par ailleurs, le girls-band a récemment lancé la promotion de son nouvel album en organisant une exposition de photographie sous le titre « FROM SUMMER » pour célébrer la sortie de son livre photos.