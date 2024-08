Jannabi va se produire à guichet fermé

Vous êtes amateur d’indie rock ? Alors à vos agendas ! Jannabi, groupe de rock sud-coréen indépendant composé de quatre musiciens, va donner un concert intitulé « Fantastic Old-Fashioned 2024 : Movie Star Rising » à guichet fermé. En effet, son agence Peponi Music a précisé que « les billets de concerts du boys-band ont tous été vendus dès l’ouverture de la billetterie ».





Les concerts auront lieu tout d’abord au Jamsil Indoor Stadium à Séoul les 31 août, ler, 7 et 8 septembre, puis au Bexco Auditorium à Busan les 14 et 15 septembre. Il s’agit du premier concert du groupe en un an et sept mois.





Pour le plus grand bonheur de ses fans ayant attendu depuis longtemps, le quatuor va remplir les stades avec son énergie festive et une setlist riche qui comprendra ses plus grands hits.