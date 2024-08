Le concert de SEVENTEEN sort dans les salles obscures

Ne soyez pas déçus si vous avez raté les derniers concerts de SEVENTEEN ! Le boys-band sud-coréen donne une seconde vie à ses spectacles ! Le film du concert intitulé « SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS » va d’abord sortir en Corée du Sud le 14 août puis dans le monde entier le 21 août, et au Japon le 23 août.





Le film va retracer leurs derniers concerts baptisés « SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL » tenus au Séoul World Cup Stadium les 27 et 28 avril. Un concert que les CARATs vont pouvoir découvrir sur grand écran au cinéma leur permettra de plonger dans les expériences immersives de ces représentations filmées avec les vues à 360 degrés et les prises de vue cinématographiques.





D’ailleurs, le groupe a aussi récemment rencontré ses admirateurs en organisant son huitième fan meeting sous le titre « SEVENTEEN in CARAT LAND 2024 » au Gocheok Sky Dôme, les 23 et 24 juillet.