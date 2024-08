Les appellations coréennes sont nombreuses et exigent d’en connaître les codes pour éviter, si possible, de commettre des impairs. Il s’agit en effet de s’adapter en fonction de la personne à laquelle on s’adresse, selon son genre, son âge, son statut social et selon le degré de liens ou non que l’on entretient avec elle. Implicitement, on utilise moins le nom qu’en Occident. Dans les établissements scolaires et universitaires, on emploie principalement des titres comme Seonsaegnim ou Kyosunim qui se traduisent par professeur, plutôt que Monsieur ou Madame X. Le suffixe -nim est une marque honorifique. En entreprise, on utilisera le titre professionnel de la personne comme Bujangnim pour appeler le chef(jang) du département(bu) ou Pidinim pour producteur/trice que l’on pourra même faire précéder par le nom de famille comme Kimpidinim, producteur/trice Kim.

Il est fréquent en Corée de demander l’âge de son interlocuteur pour adapter son langage en conséquence même si la politesse est de rigueur avant de devenir plus proches. Des appellations intimes comme oppa, utilisée par une fille envers un garçon plus âgé, ou eonni, littéralement grande soeur sont très fréquemment utilisées. Un homme appellera un homme un peu plus âgé que lui hyeongnim ou moins formellement hyeong.