Retour des reines de l’été : les filles d’OH MY GIRL vont-elles conserver leur titre ?

Quelle surprise pour les Miracles ! Les filles d’OH MY GIRL semblent prêtes à revenir sur le devant de la scène. Un an et un mois après son dernier mini-album « Golden Hourglass », le girls-band est actuellement en préparation pour son comeback en août.





Comme le groupe s’est déjà imposé au sommet des palmarès musicaux estivaux avec ses titres comme « Dun Dun Dance » et « Dolphin », il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir quelle nouvelle chanson va s’attirer les faveurs du grand public cet été.





OH MY GIRL a débuté en 2015 et célèbre cette année son dixième anniversaire. Depuis sa création, ses membres continuent de consolider leur titre de « fées multicolores » grâce à des musiques de divers genres. Les filles sont également reconnues comme bon exemple de girls-band qui ne cesse de relever le défi pour se développer étape par étape.