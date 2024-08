K-beauty : Fama présente un nouveau concept de beauté

Après la k-pop, les k-dramas et la k-food, c’est au tour de la k-beauty. Les crèmes, les mascaras, les fards à joue et bien sûr les masques « made in Korea » se vendent comme des petits pains dans de nombreux pays asiatiques et ambitionnent désormais de conquérir le cœur du monde entier. Pour parler de ce nouveau phénomène, nous recevons cette semaine, une spécialiste du secteur : Fama Ndiaye.





ⓒ KBS WORLD Radio & Fama Ndiaye

Notre invitée commence par nous raconter comment elle est tombée sous les charmes des produits de cosmétiques du pays du Matin clair à New York. Et après avoir analysé ses points forts et ses points faibles, elle nous donnera aussi des conseils beauté pour les vacances ainsi que pour la rentrée. Ouvrez grands vos oreilles !