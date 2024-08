Le troisième mini-album de ZEROBASEONE salué par la critique de Billboard

ⓒ WAKEONE

Le troisième mini-album de ZEROBASEONE baptisé « You had me at HELLO » a été sélectionné comme l’un des 20 meilleurs albums de K-pop de 2024 par Billboard. En plus, le groupe a récemment enthousiasmé ses fans nord-américains lors de la série de spectacles du GRAMMY Museum et de la KCON LA 2024.





Le 8 juillet, le magazine américain a publié un article sur son site officiel en déclarant : « En plus de sa production impeccable et des mélodies accrocheuses, son dernier album exprime des valeurs plus profondes que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre ».





Par ailleurs, ce 26 août, les garçons vont faire leur prochain comeback avec leur quatrième mini-album « CINEMA PARADISE ». Le titre phare « GOOD SO BAD » a été signé par la célèbre compositrice de l’industrie k-pop Kenzie et son équipe Kzlab. Kenzie, très réputée pour ses innombrables tubes en collaboration avec les tops artistes sud-coréens, prévoit d’étonner encore une fois le public en synergie avec ZEROBASEONE.