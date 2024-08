Key de SHINee donne un encore en septembre

Le mois prochain, Key, membre du boys-band légendaire SHINee, va organiser un encore de son concert à Séoul. En effet, l’artiste a récemment dévoilé un poster teaser de ce prochain évènement sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.





Les spectacles sous le titre « 2024 KEYLAND ON : AND ON <#> » auront lieu au SK Olympic Handball Gymnasium du parc olympique de Séoul, les 14 et 15 septembre. Les spectateurs vont encore une fois plonger dans l’univers de l’artiste rempli de musiques incomparables et de performances multicolores.





Comme il s’agit d’un encore de son dernier concert tenu en janvier dernier à Séoul, de sa première tournée mondiale en solo, l’artiste va présenter cette fois-ci les chansons qui ne figuraient pas dans la setlist de ses dernières représentations.