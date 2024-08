La présence de l’IA dans la vie des sud-Coréens

La présence de l’intelligence artificielle (IA) dans la vie des sud-Coréens va s’accélérer dans les prochaines années avec un plan d’investissement de 7 milliards de dollars d’ici 2027. L’IA est désormais présente dans la plupart des secteurs industriels et dans les foyers à travers les appareils électroménagers.





La densité de robots industriels place la Corée du Sud au premier rang mondial avec 1 000 appareils pour 10 000 travailleurs. Mais les grandes puissances mondiales ont elles aussi lancé de gigantesques investissements, faisant du marché de l’IA l’un des plus compétitifs au monde. Sur le plan personnel, ces nouvelles technologies simplifient la vie et font gagner du temps. Il n’en reste pas moins qu’elle ont aussi contribué à réduire les contacts humains dans de nombreux services comme la banque ou la restauration. Et ce n’est pas toujours aisé pour les séniors de s’y adapter.





L’IA est également de plus en plus présente dans les foyers sud-coréens avec des nouveaux appareils comme un sèche-linge connecté et/ou autonome, qui peut à la fois laver et sécher les vêtements. Et puis, il y a aussi les aspirateurs robots domestiques, qui permettent un nettoyage automatisé des sols, eux aussi en plein essor.