LISA s’associe avec Rosalía pour son nouveau single « New Woman »

Pour le plus grand bonheur de nos oreilles, LISA et Rosalía ont uni leurs voix !





Le 16 août, LISA, la star mondiale du girls-band BLACKPINK, a dévoilé son nouveau titre intitulé « New Woman » en collaboration avec la superstar espagnole Rosalía, qui a déjà remporté des prix tels qu’un Grammy Award et un Latin Grammy Award.





« New Woman », produit par les grands producteurs de la pop Max Martin et ILYA Salmanzadeh, est un mélange du chant et du rap charmant de LISA et de la forte voix de Rosalía, inspiré par l’esthétique des années 2000. En plus, le clip officiel de la chanson, tourné à Los Angeles, a été créé par Dave Meyers, réalisateur reconnu à l’international.





Pour rappel, « ROCKSTAR », le précédent single de LISA, révélé en juin, avait fait sensation dès sa sortie en se classant à la quatrième position du classement hebdomadaire Billboard Global 200 ainsi qu’en tête du chart hebdomadaire de YouTube.





L’aventure de l’artiste thaïlandaise ne s’arrête pas là. LISA s’apprête maintenant à faire ses premiers pas en tant qu’actrice dans la troisième saison de la série « The White Lotus ».