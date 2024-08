JUN. K sort un nouveau morceau « Paint this love »

Le compte à rebours est-il lancé pour JUN.K ? Le chanteur sud-coréen, membre du boys-band légendaire 2PM, va bientôt faire son grand retour en solo.





Son agence JYP Entertainment a récemment publié une photo teaser de son nouveau projet musical sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Selon elle, le musicien va lancer le 26 août son nouveau single numérique baptisé « Paint this love ».





Avec « Paint this love », chanson R&B, JUN.K va nous offrir une épaule pour pleurer tout en guérissant nos blessures émotionnelles du passé. On s'attend donc à ce que l’artiste ajoute une nouvelle couleur à sa palette musicale en tant qu'artiste solo grâce à cette nouvelle sortie.





Étant auteur-compositeur, le vocaliste avait déjà signé plusieurs tubes de 2PM comme « Go Crazy ! » et « My House » depuis ses débuts en 2008. Après avoir entamé sa carrière en solo, il a aussi écrit et composé lui-même ses titres tels que « LOVE LETTER » et « Command C+Me ». Le chanteur polyvalent va donc ravir ses fans une fois de plus avec sa nouvelle musique dont il a écrit les paroles.





Cette année, JUN.K a rencontré ses fans en montant sur scène, à l’échelle nationale et internationale. En effet, il a organisé un concert solo au Japon en février dernier et en Corée du Sud en avril, puis en juin et juillet, il a encore donné neuf spectacles dans l’archipel et dans quatre régions d'Amérique du Nord et du Sud pour sa tournée sous le titre « 2024 JUN. K SUMMER ROOM TOUR ».