ENHYPEN enchaîne les records dans les charts internationaux

Où va s’arrêter ENHYPEN ? Les garçons ne cessent de dépasser leurs limites ! En effet, le boys-band sud-coréen a encore une fois élargi son influence internationale tout en battant son record avec son deuxième album complet « ROMANCE : UNTOLD ».





Le groupe est au sommet de sa remarquable carrière, mais nous espérons pour lui qu’il montera encore plus haut ! En effet, les membres ont établi un nouveau record de ventes pour la première semaine en vendant plus de deux millions d'exemplaires de leur dernier opus. Celui-ci est donc devenu leur deuxième album à avoir été écoulé à plus de deux millions d'unités au cours de la première semaine suivant sa sortie. Ainsi, le groupe connaît une croissance fulgurante depuis ses débuts.





Ses musiques font également sensation à l’étranger ! Le 27 juillet, ENHYPEN a débuté à la deuxième place du classement Billboard 200 avec « ROMANCE : UNTOLD ». En plus, il a pris la tête de plusieurs autres classements comme le palmarès hebdomadaire des albums d’Oricon et le chart des meilleurs opus sur iTunes dans dix pays et régions.





Sa tournée mondiale, « ENHYPEN WORLD TOUR FATE PLUS » devrait donc être l’occasion de réaffirmer son potentiel illimité. Du 17 août au 1er septembre, les garçons vont se produire à Jakarta en Indonésie, et à Aichi et Miyagi au Japon.