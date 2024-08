Encore d’IVE : l’aventure ne fait que commencer

Les 10 et 11 août, IVE, le girls-band sud-coréen du moment, a donné un encore de sa première tournée mondiale sous le titre « IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’».





Après avoir donné le coup d’envoi de leur voyage mondial à Jamsil Indoor Stadium l’année dernière, les filles ont cette fois-ci été accueillies par leurs fans au KSPO Dôme, le plus grand stade du Parc Olympique. IVE est donc devenu le premier girls-band de la quatrième génération de K-pop à conquérir la scène rêvée des artistes. En plus, en un instant, dès l’ouverture de la billetterie, la totalité des places pour les deux jours de spectacles a été vendue.





Le groupe a également bien prouvé sa grande popularité au niveau international. En effet, en 2023, les membres se sont produits dans 27 villes de 19 pays d’Asie, d’Amérique, d’Europe et encore d’Amérique du Sud. Depuis le début de leur tournée, elles font toujours salles combles et ont également reçu une plaque commémorative spéciale de l’O2 Arena à Londres, en Angleterre.





Alors que les représentations d’IVE au pays du Matin clair ont baissé le rideau, les filles s’apprêtent maintenant à rencontrer leurs fans locaux lors d’un encore prévu les 4 et 5 septembre au Tokyo Dôme. Ainsi, leur première tournée mondiale devrait servir de tremplin pour créer leur propre univers musical bien élargi dans le monde.