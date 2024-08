IU : première chanteuse solo à conquérir le Stade de la Coupe du monde de Séoul

Après un voyage tumultueux à l’échelle planétaire lors de son « 2024 IU H.E.R.E.H. World Tour Concert » qui a débuté en mars, IU, célèbre chanteuse-compositrice sud-coréenne, va bientôt clôturer sa tournée mondiale.





Pendant les six derniers mois, la star a transporté son talent musical à travers l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis. Elle est ainsi devenue la première artiste féminine coréenne à avoir donné 31 concerts dans 18 villes du monde entier.





À chaque spectacle, IU a préparé de très belles surprises pour donner le sourire à ses fans locaux. Dans l’archipel, la chanteuse a interprété ses chansons japonaises « Beautiful Dancer », « Voice Mail » et encore « Good Day (jap.ver) », tandis qu'à Taipei, Hong Kong et à Manille, elle a chanté les tubes locaux les plus populaires. En plus, à Atlanta dont une spécialité régionale est la myrtille, elle a transformé son titre « Strawberry Moon » en « Blueberry Moon » en modifiant les paroles.





Pour les Uaenas ayant raté ses derniers concerts, la star qui travaille sans relâche se prépare maintenant pour un encore de son concert au Stade de la Coupe du monde de Séoul, les 21 et 22 septembre. On peut déjà imaginer la foule massive qui se rassemblera, se souvenant des concerts historiques de l’artiste en mars dernier qui avait réuni soixante mille de spectateurs au KSPO Dôme.