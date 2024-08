Les fans de Shin Hae-chul commémorent le 10e anniversaire de son décès en concert

Dix ans déjà que l’auteur-compositeur-interprète Shin Hae-chul nous a quittés. Alors, pour marquer ce triste anniversaire, un concert commémoratif va être organisé. L’événement, intitulé « Mawang 10th : Ghost Stage », aura lieu les 26 et 27 octobre à Incheon.





Il s’agit d’un concert hommage préparé par des musiciens appréciant le rock. La musique, la philosophie et les performances du défunt seront réinterprétées par des artistes issus de divers genres. Selon les organisateurs, l’équipe de production et les artistes participants envisagent l’événement comme un joyeux festival musical.





Shin avait fait ses débuts en 1988 par le biais du « MBC Campus Song Festival », concours annuel de chansons pour les étudiants d’université organisé par la télévision MBC, avec son groupe Muhangwedo. Il avait ensuite conquis le cœur du public en tant que musicien solo grâce à son univers musical captivant.





Artiste polyvalent, il s’était fait un nom dans le milieu du rock mais ne s’était jamais limité à un seul genre. Il avait exploré divers styles musicaux, notamment la techno et le jazz. Il avait également eu un impact significatif sur la musique populaire en tant que leader de N.EX.T. Ce groupe, qu’il avait créé en 1992 et dirigé jusqu’à sa mort, avait été l’un des pionniers de la musique rock expérimentale au pays du Matin clair.





Célèbre pour son franc-parler sur les questions sociales et son charisme sur scène, il s’était fait surnommer « Mawang », qui signifie « seigneur démon ». Avant de décéder en 2014, suite à un accident médical. Il avait 46 ans.