Les vacances d’été des sud-Coréens

En été 2024, parmi les sud-Coréens qui sont partis en vacances, 7 sur 10 sont restés sur la péninsule. Leur budget individuel a été divisé par deux par rapport à l’année précédente pour représenter environ 200 euros par personne.





La durée moyenne des vacances a été de 3,7 jours. Les vacanciers sont majoritairement partis sur une période qui s’est étalée entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août. Avec l’augmentation du coût de la vie et les prix élevés des logements durant cette période, beaucoup ont écourté leurs séjours préférant rester à la maison et économiser de l’argent pour un éventuel prochain voyage.





Les destinations coréennes qui ont eu le vent en poupe cette année se situent dans la région de Gangwon, dans le nord-est de la péninsule, entre les villes de Gangneung et de Sokcho réputées pour leurs nombreuses plages de surf et pour leur proximité relative de Séoul. Viennent ensuite comme destinations prisées pendant l’été, l’île de Jeju et la ville de Busan, toutes deux dans le sud.