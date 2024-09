Day6 revient avec son nouveau mini-album

DAY6, boys-band sud-coréen de rocka fait son grand retour ce lundi 2 septembre, avec son nouveau mini-album baptisé « BAND AID ». La liste des chansons de ce nouvel album a été révélée le 20 août.





Son nouvel opus contient huit morceaux, y compris le titre phare « Melt Down », « Monster », « She Smiled », « Shxtty Game », « Help Me », « Counter », « I’m Fine » et encore « Still There ». Les garçons ont même participé à l’écriture et à la composition de l’ensemble des titres.

Le nom de ce nouveau projet, est « BAND AID » : « Band » pour groupe de rock et de « Aid » qui signifie « soutien » en anglais. Il reflète l’énergie chaleureuse du groupe, qui trouve un écho auprès de nombreux mélomanes. Grâce à ce nouveau mini-album, DAY6 devrait donc nous offrir un réconfort musical qui fera fondre nos cœurs fatigués après la canicule en Corée du Sud.

Après leur retour, les membres vont donner le coup d’envoi de leur tournée mondiale sous le titre « FOREVER YOUNG » à l'Inspire Arena à Incheon, du 20 au 22 septembre. Ils vont ensuite rencontrer leurs fans internationaux dans dix villes asiatiques comme Kuala Lumpur, Singapour et Bangkok.