KISS OF LIFE ouvre ses services dédiés à son fan club

Vous avez eu un coup de cœur pour KISS OF LIFE ? Ne manquez pas cette opportunité ! Le girls-band du moment recrute ses admirateurs !

Pour mobiliser les membres de son fan club officiel baptisé « KISSY », le groupe a ouvert un service permettant d’adhérer à la communauté de fans via « b.stage », la plateforme de communication entre les artistes et leurs fans. Les adhérents recevront tout d’abord une carte de membre numérique et un kit d'adhésion. En plus, ils bénéficieront de divers avantages comme la billetterie à l’avance pour des spectacles du groupe et l’accès prioritaire à plusieurs événements ou aux contenus exclusifs.





C’est une pratique courante dans le monde de la k-pop. Chaque groupe dispose d’une plateforme et d’un système de membership qui donne des avantages à ses fans.

Par ailleurs, KISS OF LIFE signifie « respiration artificielle ». Comme leur nom l’indique, les k-pop girls ont fait leurs débuts tout en exprimant leur ambition d’insuffler une nouvelle vie à l’industrie musicale en général. Un an s'est écoulé depuis leurs débuts et elles ont déjà réussi à faire sensation en hissant leurs tubes au sommet des hit-parades nationaux et internationaux.