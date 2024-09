Nævis : nouvelle étape dans le monde ultra-connecté de la k-pop

La première artiste virtuelle de SM Entertainment, nævis, fait ses premiers pas dans le monde réel !

Nævis est une chanteuse virtuelle qui est apparue précédemment dans l’univers narratif du girls-band Aespa en tant qu'assistante aidant les quatre membres du groupe grâce à sa capacité à ouvrir un P.O.S (Power of Source). Ainsi, elles peuvent se déplacer entre le monde réel et KWANGYA, le royaume virtuel. Et enfin, après avoir été d’un soutien sans faille pour Aespa, l’avatar fait ses débuts en tant qu'artiste solo.

Mais nævis n’est pas qu’une simple création numérique. Elle est un personnage flexible qui peut s'adapter à différentes plateformes, contenus et médias grâce aux dernières technologies. Doté d'une voix créée par IA vocale et d'un contenu produit par IA générative, nævis est prête à étendre son univers partout et pour toutes et tous.





Le 20 août, son agence a dévoilé un clip teaser illustrant son voyage du virtuel au réel, ce qui a rapidement enflammé l’internet. Le 23 août, la vidéo intitulée « The Birth of nævis », décrivant sa renaissance dans le monde réel, a également été révélée.





Pour rappel, l’artiste IA avait déjà participé au titre « Welcome To MY World », du troisième mini-album d’Aespa. Et plus récemment, en juin dernier, elle a suscité un vif enthousiasme en apparaissant par surprise lors du deuxième concert solo d'Aespa.