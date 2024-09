Beenzino : un retour sur scène très attendu !

Pour le plus grand bonheur des amateurs de rap, Beenzino, star de hip-hop en Corée du sud, s’apprête à monter sur scène ! En effet, après sept ans d’absence, le rappeur donnera son premier concert solo sous le titre « NOWITZKI LIVE », les 21 et 22 septembre au Théâtre de Lumières au Walker Hill Hôtel à Séoul.





Pour rappel, « NOWITZKI », son deuxième album complet sorti en juillet 2023, a été salué par la critique en décrochant le prix de l’album de l’année aux 21e Korean Music Awards. En juillet dernier, pour célébrer cet exploit et le premier anniversaire de la sortie, l’artiste a lancé un vinyle de son dernier album en édition limitée. Et 5 000 exemplaires ont été vendus comme des petits pains dès l'ouverture de la prévente.





Ses représentations seront d’autant plus spéciales qu’elles ne se déroulent pas dans une salle dédiée au concert, mais au centre d’art numérique. Beenzino devient donc le premier musicien à donner un spectacle solo au Théâtre des lumières, un espace de 21 mètres de haut et de 3000 mètres carrés où des chefs-œuvres seront projetées sur tous les côtés, créant une expérience immersive et unique.