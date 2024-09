G.O.D va rassembler ses fans au KSPO Dôme.

BTS, Blackpink et Straykids.... Grâce aux superstars de K-pop, nous vivons vraiment dans une époque grandiose, où la musique coréenne est connue de tous. Mais avant eux, il y avait un boys-band légendaire, lancé en 1999, qui a marqué l’histoire de l’industrie musicale du pays du Matin clair : G.O.D. Et après une longue absence, les membres qui mènent activement leur carrière individuelle dans divers domaines se sont réunis pour rencontrer leurs fans.





« G.O.D 2024 CONCERT 'CHAPTER 0' », c’est l’évènement qui vient clôturer le chapitre des vingt-cinq dernières années et qui vient marquer un nouveau départ. En mettant en avant les mots-clés comme « 0 », « intersection » et « infini », ces spectacles serviront de chemin et d’intersection entre le passé et le futur. En plus, le groupe va étonner le public avec des représentations exceptionnelles à 360 degrés afin que les spectateurs puissent profiter d’une expérience immersive depuis n'importe quel siège.





À noter que ces concerts seront l'aboutissement d'un projet de trois ans pour lequel tous les membres ont travaillé dur. Pendant ces dernières années, ils ont organisé le concert sous le titre « GOD 2022 ‘ON’ » pour célébrer leur 25e anniversaire et ouvert leur compte officiel Instagram afin de promouvoir leurs activités au complet. Et enfin, « G.O.D 2024 CONCERT 'CHAPTER 0' », le fruit de leurs longs efforts, se déroulera au KSPO DÔME du parc olympique de Séoul pendant trois jours à partir du 27 septembre.