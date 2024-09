Pour un meilleur équilibre de vie

Les jeunes en Corée du Sud vivent dans un environnement de haute concurrence et d'incertitude. Pour surmonter cette anxiété, il devient de plus en plus important de s'améliorer soi-même. Un mode de vie appelé « Godsaeng », qui consiste à accomplir de petites réussites quotidiennes pour se donner satisfaction et confiance en soi tout en se préparant à un avenir meilleur, est de plus en plus populaire. Cela peut se traduire par la méditation, la lecture, l’étude ou encore faire de l’exercice.

On parle aussi de sleeponomics où la santé mentale est liée à la santé physique et par voie de conséquence à la qualité du sommeil. Sommeil qui est souvent le parent pauvre. Le repos est considéré comme un péché et les sud-Coréens reconnaissent encore trop peu la valeur du sommeil. Se reposer est souvent lié au dépaysement, au voyage où de plus en plus nombreux sont ceux qui partent seuls.