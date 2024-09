KATSEYE fait son entrée dans le Billboard

Ayant à peine débuté, KATSEYE, le groupe international des jeunes filles lancé en collaboration entre Hybe et Geffen Records, a fait son entrée dans le Billboard 200. En effet, le girls-band a réussi à hisser son premier EP intitulé « SIS (Soft Is Strong) » à la 119ème position dans le classement international.





Ainsi, les filles ont connu une ascension fulgurante dans l’industrie musicale aux États-Unis en prenant directement la tête du chart des artistes émergents établi par le magazine américain.





Par ailleurs, leur nouvel opus, sorti le 16 août, met en avant le slogan du groupe : « la douceur est invincible ». En plus de leur premier single « Debut », l’album contient cinq morceaux au total dont « Touch », « Im Pretty », et « Tonight I Might ».





En outre, KATSEYE a également prouvé que son talent savait « toucher » le public puisque son titre « Touch » fait maintenant un carton sur TikTok grâce à sa mélodie addictive et sa chorégraphie unique. Effectivement, plus de 87 000 TikTokeurs ont reproduit face caméra les mouvements de danse déjà devenus épiques.