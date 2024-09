Cha Eun-woo et son incroyable collaboration avec Peder Elias

Pour dire au revoir à la chaleur, Cha Eun-woo vient de sortir une chanson à écouter en cette fin d’été, en collaboration avec le chanteur norvégien Peder Elias.





À noter que Cha Eun-woo, membre du boys-band ASTRO, est un chanteur, acteur et mannequin sud-coréen qui est considéré comme une idole proche de la perfection à tous points de vue.





Le mois dernier, la star sud-coréenne a déjà interprété pour la première fois son nouveau single numérique « Hey Hello » avec Peder Elias, qui est apparu sur scène en tant qu’invité, lors de son dernier concert en solo tenu à Séoul.





« Hey Hello », c’est une chanson pop avec une mélodie entraînante et joyeuse qui évoque une ambiance estivale et exprime les palpitations que l’on a dans le cœur lorsque l’on tombe amoureux. De plus, son refrain, qui met en valeur les tons doux du duo, est particulièrement accrocheur. Et la partie où les deux harmonisent leurs voix dégage parfaitement leur alchimie musicale.





Pour rappel, en février dernier, Cha Eun-woo avait sorti son premier mini-album en solo baptisé « ENTITY » et organisé sa tournée mondiale sous le titre « 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] », qui s’est achevé avec succès le mois dernier.