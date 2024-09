P1Harmony fait un comeback en septembre

Voici une bonne nouvelle pour les P1eces ! P1Harmony est bientôt de retour pour repousser encore un peu plus ses limites.





En effet, le boys-band sud-coréen du moment s’apprête à réaliser un nouvel exploit avec son nouveau mini-album, qui sera dévoilé le 20 septembre. Il s’agit de son premier comeback en sept mois depuis son premier album complet « Killin’ It » sorti en février dernier.





Depuis ses débuts, le groupe ne cesse de gravir les échelons avec son talent éblouissant et polyvalent. En effet, les garçons qui avaient fait leur première entrée dans le Billboard 200 l’année dernière avec leur sixième mini-album « Harmony : All in » ont encore une fois battu leur propre record en plaçant leur dernier opus à la 39ème place dans le chart.





Le boys-band a également prouvé sa notoriété internationale lors de sa dernière tournée américaine qui s’est déroulée à guichet fermé, en remplissant les arenas aux Etats-Unis. Cette année, il est aussi devenu le premier groupe de K-pop à monter sur le tapis rouge aux American Country Awards.





Les membres qui viennent de baisser le rideau de leur tournée japonaise sous le titre « P1Harmony 1st Zepp Tour in Japan - Love & P1ece » devraient donc consolider encore une fois leur popularité planétaire avec ce nouveau projet musical très attendu.