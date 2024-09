L’incroyable engouement pour les concerts d’ONF

Un succès fou ! Mises en vente le 16 et 19 août, les places de l’encore du boys-band ONF, baptisé « 2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT : THE HIDDEN SHADOW] », se sont écoulées à une vitesse folle.





Le groupe va donc se produire à guichet fermé au Jangchung Gymnasium les 21 et 22 septembre. Il s’agit de l’encore de ses derniers concerts à Séoul tenus en avril dernier sous le titre « 2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN SEOUL ». Les représentations prévues seraient d’autant plus spéciales qu’elles sont le fruit de ses efforts pour prouver ses capacités en tant qu’artiste polyvalent. Pour rappel, les garçons ont déjà démontré leurs compétences solides à travers leurs septième et huitième mini-albums sortis après leur service militaire.





Ce concert de rappel devrait offrir des souvenirs inoubliables à leurs fans tout en mettant en valeur les scènes particulièrement attendues, notamment des performances encore plus puissantes et des chansons de leur dernier album.





ONF, qui vient de mettre un terme à sa tournée américaine dans huit villes nord-américaines, n’a pas l’intention de ralentir. Les garçons vont poursuivre leur ascension fulgurante tout en séduisant les mélomanes à travers le monde.