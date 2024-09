La Fête de Chuseok

C’est une des grandes fêtes de l’année correspondant au 15 août du calendrier lunaire pour fêter les récoltes et la pleine lune. On y honore aussi ses ancêtres selon un rite, le charye. C’est le jour de la plus grande pleine lune de l’année. Les jours d’avant, on prépare souvent en famille, des plats traditionnels de Chuseok comme le songpyeon, ce gâteau de riz en forme de lune ou encore des jeons, ces galettes coréennes. La cérémonie de Chuseok se déroule tôt le matin où l’on s’incline devant les ancêtres selon un rite et où l’on partage ensuite le repas tous ensembles.





La cérémonie peut se tenir aussi en extérieur, lorsque l’on se rend sur la tombe que l’on a au préalable nettoyée. Ce rite s’appelle, en coréen, le seongmyo. Comme la fête se déroule sur plusieurs jours, des activités diverses peuvent se tenir comme le ssireum, un sport de lutte ou encore des combats de bœufs, les sossaum. Il y a également une danse traditionnelle, le gangangsullae, dansée par les femmes pour prier pour une récolte fructueuse...