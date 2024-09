Célébrez Chuseok avec la KBS !

A l'approche du Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, « Le concours national de chant », l'émission télévisée culte de la KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio, prépare une édition spéciale. Ce dimanche, sous le titre « La guerre des étoiles », les stars de 13 programmes phares monteront sur scène pour rivaliser de talent et d'énergie.





Tout d'abord, du côté divertissement, Park Myeong-su et Ji Sang-ryeol de « Boss in the Mirror » seront présents, ainsi que des comiques de « Gag Concert ». On peut retrouver également des invités de « My Neighbor, Charles ». Les équipes des émissions de radio se joindront aussi à la fête. « Mr. Radio » de Cool FM, « Débat ouvert » de KBS RADIO 1 et « Sweet Drive » de Happy FM y prendront part.





Pour les séries télévisées, ce sont les acteurs de « Suji & Uri » et de « Snow White's Revenge » qui monteront sur scène. Et ce n'est pas tout. Les présentateurs et les doubleurs de voix des diverses émissions, telles que « KBS News Plaza » et « Backpack Travels » viendront animer ce moment exceptionnel.





Enfin, les célèbres chanteurs Park Hyun-bin, Lyn et Shin Yu seront les invités d'honneur. Leur objectif : réaliser des performances musicales à couper le souffle pour mettre l'ambiance. Ces artistes feront également partie du jury.