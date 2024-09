2NE1 : retour sur scène de la légende de la musique coréenne

Incroyable, mais vrai ! Les membres de 2NE1 se retrouvent ! En effet, 2NE1, girls-band légendaire de l’histoire de la K-pop, va bientôt rencontrer ses fans pour célébrer le 15e anniversaire de ses débuts !





En juillet dernier, le groupe de légende avait mis ses fans en ébullition avec l’annonce de ses concerts sous le titre « '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL' ». Mais il n’avait pas fallu longtemps pour que les deux dates affichent complet peu après l’ouverture de la billetterie. En réponse à la demande exceptionnelle de leurs fans, les filles ont ajouté une troisième date. Et encore une fois, les billets se sont arrachés en quelques minutes.





Le groupe, qui vient de réaffirmer sa puissance de vente écrasante devrait donc se produire les 4, 5, et 6 octobre au Olympic Hall du parc olympique de Séoul. Les membres entameront ensuite leur tournée japonaise, qui se déroulera à guichet fermé à Kobe et à Tokyo. En plus, leur agence YG Entertainment prévoit d'étendre le calendrier de la tournée d'ici l'année prochaine pour répondre à un fort engouement des fans internationaux.