KANGDANIEL tient son premier concert en solo

C’est une nouvelle que les DANITYs attendaient avec grande impatience !





Le chanteur sud-coréen KANGDANIEL va donner son premier concert en solo après avoir dévoilé son cinquième mini-album baptisé « ACT ». En effet, son agence ARA a annoncé que l’artiste allait se produire au Jangchung Gymnasium les 12 et 13 octobre. Il s’agit de son premier spectacle individuel en un an et trois mois depuis sa première tournée mondiale qui a duré un an.





Le titre de ses représentations, « ACT », est le même que celui de son nouvel opus, qui a récemment été révélé à travers la bande-annonce de son comeback. Comme le musicien s’apprête à revenir sur scène après un long silence, il montre une forte intention de se rapprocher de ses fans dès que possible grâce à ses concerts qui se tiendront juste après le lancement de son nouveau projet musical.





Le poster teaser qui a été rendu public avec l'annonce des spectacles est tout aussi puissant. On y voit KANGDANIEL debout devant un miroir, son dos et son visage se reflétant, flou au point d'être méconnaissable. Cette image avec une atmosphère étrange était suffisante pour susciter l'attente et la curiosité du public pour son prochain parcours, intitulé « ACT ».