En 50 ans, la Corée du Sud a développé l'un des réseaux de métro les plus remarquables au monde, reconnu pour sa modernité, sa sécurité et son efficacité. Inaugurée en 1974 avec la ligne 1 pour répondre à l'expansion rapide de Séoul, le métro est rapidement devenu le moyen de transport préféré des habitants, surpassant le bus dans les années 90. Son extension a contribué à la transformation urbaine, remplaçant les bidonvilles par des zones résidentielles. Aujourd'hui, avec un réseau en constante expansion, il soutient la transition vers une société décarbonée et désengorge la ville en facilitant les déplacements vers les banlieues.