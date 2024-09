Le documentaire de RM au Festival international du film de Busan

Encore un nouvel exploit pour RM ! Sa polyvalence ne connaît pas de limites !





Le documentaire du leader de BTS, intitulé « RM: Right People, Wrong Place », sera présenté en avant-première lors du Festival international du film de Busan (BIFF). En effet, le film a été invité dans la section Open Cinema de la 29e édition du BIFF.





« RM: Right People, Wrong Place » retrace les huit mois de la réalisation du deuxième album solo de l’artiste et son parcours personnel. Il s’agit donc d’un enregistrement intime de moments de l’exploration de soi de RM, qui continue de découvrir son identité dans sa vie d’artiste au sommet de son art. Le titre du film qui signifie « les bonnes personnes au mauvais endroit » suggère qu'au moment où la frontière entre le « bien » et le « mal » s'estompe, le voyage pour trouver son vrai soi commence.





En plus de son message profond, les visuels uniques du film méritent vraiment l’attente. L’œuvre a été réalisée par le metteur en scène Lee Seok-jun qui avait travaillé avec J-hope, un autre membre de BTS, sur ses clips pour les titres solo « Arson » et « More ».





Pour rappel, la superstar avait déjà été saluée par la critique pour avoir élargi son spectre musical avec son deuxième album solo de genre alternatif « Right Place, Wrong Person », sorti en mai dernier. En particulier, le clip du titre phare « LOST ! » avait remporté le prestigieux prix de la meilleure cinématographie aux 2024 Berlin Commercial Awards.