ONEW a dévoilé son troisième mini-album « FLOW »

Le 3 septembre, ONEW, membre du boys-band légendaire SHINEE, a sorti son troisième mini-album en solo baptisé « FLOW ». Il s’agit de son premier projet musical individuel en un an et demi après son premier opus complet « Circle » sorti en mars 2023.





Le titre phare intitulé « Best drum » est une chanson pop entraînante qui se caractérise par la voix unique d’ONEW s’harmonisant avec une mélodie de synthétiseur. Les paroles, quant à elles, comparent les battements du cœur à un rythme de tambour aux accents disco qui fait l'atmosphère originale de la musique.





Dans ce nouvel album, le chanteur n’a pas hésité à exprimer ses propres pensées et émotions. L’artiste a aussi démontré ses capacités musicales en participant à la production et à l’écriture des paroles de l’ensemble des six morceaux. Avec « FLOW », ONEW, qui ne cesse de relever des défis, se rapproche ainsi du public tout en donnant un aperçu de son parcours futur.





Par ailleurs, le vocaliste va ouvrir une boutique éphémère exclusive sous le titre « ONEW 3RD EP “FLOW” POP-UP STORE » au centre commercial Times Square à Yeongdeungpo, dans l’ouest de Séoul, du 5 au 15 septembre. Il rencontrera ensuite ses fans en organisant les concerts baptisés « 2024 ONEW FAN CONCERT 'Hola ! » les 5 et 6 octobre à Séoul et les 21 et 22 novembre au Japon.