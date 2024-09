MEOVV, un phénomène grâce à des débuts flamboyants

ⓒ THE BLACK LABEL

Après une longue attente des fans de K-pop, MEOVV, le premier girls-band de THE BLACK LABEL a fait une entrée remarquable sur la scène musicale sud-coréenne, le 6 septembre, avec son tout premier single baptisé « MEOW ».





Pendant plusieurs semaines, son agence a suscité une véritable curiosité autour du groupe en révélant une à une ses membres. En plus de son visuel proche de la perfection, le titre dévoilé est assez impressionnant et fait preuve du talent prometteur des artistes. Le clip vidéo a aussi fait le buzz sur Internet. En effet, il a rapidement récolté plus de dix millions de vues en se hissant en tête du classement des vidéos en tendance sur YouTube.





De plus, la première apparition du groupe dans l’émission musicale Inkigayo a enflammé les internautes. Les jeunes filles ont pu prouver leur charisme et ont offert des performances exceptionnelles.





Le nouveau quintuor à la mode domine également les classements musicaux tels que Melon, Genie, Bucks et Vibe. Il est notamment entré dans le TOP 100 de Melon, la plus grande plateforme musicale sud-coréenne.





Ainsi, Gawon, Ella Gross, Sooin, Narin et Anna Tanaka sont désormais prêtes à conquérir le monde de la K-pop. Les fans, quant à eux, attendent avec impatience de voir comment MEOVV se développera dans les premières étapes de sa carrière.