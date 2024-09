Key de SHINee est de retour avec son nouvel album

Key, membre du boys-band SHINee, va bientôt faire son comeback avec son nouveau mini-album en solo baptisé « Pleasure Shop ».





Ce nouvel opus, qui sera dévoilé le 23 septembre, contient six morceaux, dont la chanson titre éponyme, sophistiqués et sensuels de genre house. A travers « Pleasure Shop », le musicien met en lumière son univers musical incomparable et bien élargi.





L’artiste qui ne déçoit jamais ses fans devrait donc enthousiasmer à nouveau le public avec son nouveau concept unique. Comme il s’agit de la première sortie nationale depuis près d'un an et son précédent opus « Good & Great », et qu’il va être lancé le jour de l'anniversaire de Key, « Pleasure Shop » sera encore plus spécial à la fois pour le musicien et pour ses admirateurs du monde entier.





Pour rappel, la star a récemment sorti son premier single japonais « Tongue Tied » et vient de terminer avec succès sa première tournée asiatique, qui s’est déroulée à Tokyo, Bangkok, Djakarta, Macao, Kobe et à Kaohsiung. Key va poursuivre ses activités avec un concert à Séoul, afin de promouvoir notamment son nouveau single.