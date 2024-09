Jennie de Blackpink signe son grand retour

La reine est de retour. Jennie de Blackpink, véritable icône de la K-pop au pays du Matin clair mais aussi à l'international, s’apprête à revenir sur scène.





En effet, son agence OA Entertainment a annoncé que Jennie présenterait son nouveau single en octobre prochain en partenariat avec Columbia Records, une grande maison de disques américaine.





Comme la chanson solo de l’artiste arrive environ un an après son dernier single spécial « You & Me », ses fans des quatre coins du monde l’attendent avec impatience.





Pour rappel, Jennie avait déjà connu un grand succès avec son dernier titre « One of the girls » en collaboration avec The Weekend et Lily Rose Depp, qui avait dépassé le milliard de streams sur Spotify tout en se maintenant dans le classement Hot 100 du Billboard pendant vingt semaines consécutives. Avec ce morceau, la star est devenue la première chanteuse solo sud-coréenne à recevoir la certification Platinum de la Recording Industry Association of America (RIAA).





Et enfin, après une pause bien mérité, la superstar est prête à enflammer à nouveau non seulement les classements musicaux, mais aussi nos cœurs. Il ne nous reste plus qu’à compter les jours jusqu’à la révélation de son prochain titre.