Le Dream Concert dévoile le line-up final de son édition 2024

Ouvrez vos agendas car c’est l’évènement musical qu’il ne faudra pas manquer. Le Dream Concert a enfin révélé la programmation de l’édition 2024.





Le 10 septembre, l'Association coréenne des producteurs de l'entertainment (KEPA) a annoncé le line-up complet du Dream Concert 2024, qui se tiendra le 19 octobre au stade de Goyang situé dans la province de Gyeonggi, au nord de Séoul.





Les organisateurs ont agréablement surpris les fans de K-pop avec la présence de nombreux artistes du moment dont The Kingdom, Drippin, NCT Wish, United, Unis, Kep1er, Kiss of Life, et encore Fifty Fifty.





En plus, Leeteuk, leader du boys-band Super Junior, et la chanteuse Kwon Eun-bi vont prendre le micro pour ce grand festival de musique pop coréenne et animer ce show. Leurs talents de présentateur ont déjà été prouvés dans diverses émissions de divertissement.





A noter que Dream Concert est le plus grand et le plus ancien événement consacré à la K-pop qui célèbre son 30e anniversaire cette année. En effet, le festival a attiré un total de 1,98 million de spectateurs avec 622 artistes participants durant ses trois décennies.





Alors, ne ratez pas votre chance d'immortaliser ce moment et prenez note pour ne pas passer à côté des billets. La billetterie sera ouverte le 23 septembre.