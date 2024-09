PLAVE : le groupe virtuel donnera un concert de rappel

PLAVE, le boys-band virtuel réalisé à l’aide de l’intelligence artificielle, prépare un concert de rappel à Séoul.





En effet, le groupe va organiser une rencontre avec ses fans sous le titre « PLAVE FAN CONCERT ‘Hello, Asterum!’ ENCORE » les 5 et 6 octobre, au Jamsil Indoor Stadium à Séoul.





Il s’agit du rappel de « Hello, Asterum! », ses premiers concerts exclusifs tenus en avril dernier à l'Olympic Hall du parc olympique de Séoul. Ses derniers spectacles ont déjà été salués pour leurs compétences techniques exceptionnelles, leurs interprétations multicolores, ainsi que pour les séquences de magnétoscope que seules les idoles virtuelles peuvent offrir. Et cette fois-ci, les garçons issus de l’IA présenteront de nouveaux morceaux qui ne figuraient pas sur la dernière setlist afin de créer une expérience plus riche.





Pour rappel, grâce à son deuxième mini-album « ASTERUM : 134-1 », PLAVE est devenu le premier groupe virtuel de l’histoire à remporter un trophée dans une émission musicale. En plus, il s’est assuré une place dans le Billions Club de Melon en cumulant plus d'un milliard de streams pour l’ensemble de ses chansons.