Les chemins de randonnée

La prise de conscience de l'importance de ralentir son rythme de vie a suscité un engouement pour la randonnée pédestre en harmonie avec la nature. Sur les traces des Chemins de Compostelle, tout a commencé en 2007 avec le sentier Jeju Olle, un parcours emblématique qui fait le tour de l'île de Jeju. Ce sentier a marqué le point de départ pour la création d'autres itinéraires, notamment le Hanyang Doseong Gil, qui longe les anciennes fortifications de Séoul et offre un magnifique paysage alliant histoire et nature, ou encore celui de la forteresse de Hwaseong à Suwon, permettant de découvrir un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau de la mer, on trouve également un itinéraire sur l'île de Ganghwa, un lieu historique marqué par des incursions étrangères à la fin du XIXe siècle.