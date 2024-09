IU fait un don de 150 000 euros

IU a fait don de 225 millions de wons, soit environ 152 000 euros, pour les personnes vulnérables, à l’occasion du 16e anniversaire de ses débuts.





Son agence de promotion, Edam Entertainment, a annoncé la semaine dernière que cet argent avait été reversé à plusieurs associations et institutions dont l’Association coréenne de lutte contre les maladies incurables des enfants. La donation a été faite, comme à chaque fois, sous le nom de « Iuaena », qui combine le nom de scène de l’artiste, de son vrai nom Lee Ji-eun, et celui de son fandom « Uaena ».





Pour remercier ses fans de leur amour et de leur soutien, la chanteuse-actrice fait des dons chaque année à l’occasion de l’anniversaire de ses débuts, mais aussi lors de la Journée des enfants, des fêtes de fin d’année et du Nouvel An, puis de son anniversaire.