Unicef : Felix devient ambassadeur de bonne volonté

ⓒ THE KOREAN COMMITTEE FOR UNICEF

Felix, membre du groupe Stray Kids, a été nommé ambassadeur de bonne volonté du Comité coréen de l'Unicef.





Le jeune homme a fait don de plus de 100 000 euros pour améliorer la nutrition et l'hygiène de l'eau pour les enfants. Il a ainsi activement soutenu la croissance et le bien-être des plus jeunes dans le monde.





Pour l’Unicef, cette nomination est le résultat de son engagement, de son influence mondiale et de son affection sincère pour les petits. En tant que nouvel ambassadeur, l’artiste mettra en pratique les idéaux de l’association. Il s'engagera également dans diverses activités pour exercer une influence positive sur les enfants à travers la planète.