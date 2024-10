HWASA de retour avec son deuxième mini-album « O »

ⓒ P NATION

Pour le plus grand bonheur de nos oreilles, la reine est de retour ! La chanteuse solo HWASA vient de faire son comeback avec son nouvel album digne de son talent.





En effet, le 19 septembre, l’artiste a révélé son deuxième mini-album baptisé « O ». Il s’agit d’un projet musical mettant en lumière son attitude positive, qui comprend sept morceaux au total, dont la chanson phare « NA », « Road », « HWASA », « EGO », « OK NEXT », « just want to have some fun », et encore le titre éponyme « O ».





Pour mener à bien son projet, la star a convoqué de nombreux artistes. Grâce à la participation de grands producteurs comme Yoo Gun-hyung, PSY et Ahn Shinae, « NA » exprime parfaitement l’attitude confiante de HWASA qui suit son propre chemin sans se soucier de ce que les autres pensent d'elle.





Le clip vidéo de « NA » tourné à Paris est aussi impressionnant. On y voit la vocaliste profiter librement d’une atmosphère romantique de la ville Lumière où l'on peut ressentir la beauté de l'Europe. HWASA montre également son côté farfelu et enjoué, ce qui est différent de son apparence professionnelle sur scène.





La chanteuse a déclaré qu'elle voulait montrer le monde flexible qu'elle souhaite dépeindre à travers son mini album « O ». Le public, quant à lui, a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme ces nouveaux hits de HWASA, qui ne cesse de mettre en valeur son talent musical multicolore depuis ses débuts.