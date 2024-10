SEVENTEEN : le groupe accomplit un exploit à la veille de son comeback

ⓒ PLEDIS Entertainment

Le compte à rebours est lancé ! Le boys-band du moment SEVENTEEN vient d’annoncer la sortie de son nouvel opus. Pour promouvoir son 12e mini-album baptisé « SPILL THE FEELS », il a notamment diffusé un teaser baptisé « VER.0 » et ses photos officielles qui résonnent avec les sentiments d'impuissance et de solitude, un problème qui touche tout le monde.





Son agence Pledis Entertainment, quant à elle, a suscité une attente fébrile chez les fans du boys-band en déclarant : « Le groupe communiquera avec les mélomanes du monde entier avec ses propres histoires auxquelles tout le monde peut s'identifier. Alors veuillez attendre avec impatience son nouveau projet musical, qui mettra en valeur son identité et son évolution ».





En plus, voici une double bonne nouvelle pour les CARATs ! Le 11 septembre, SEVENTEEN s’est emparé du prix du meilleur groupe lors de la cérémonie des 2024 MTV Video Music Awards, battant de grands noms tels que N Sync, Coldplay et encore Imagine Dragons. C'est son deuxième trophée après celui de la meilleure performance PUSH de l'année lors de la cérémonie de 2022.





Par ailleurs, les garçons vont organiser une tournée mondiale « SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR », qui va débuter au Goyang Stadium les 12 et 13 octobre. Et ensuite, ils vont sortir « SPILL THE FEELS » le lendemain.