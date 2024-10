Le documentaire sur Jungkook de BTS enfin disponible

ⓒ CJ CGV

Après une longue attente, le premier documentaire sur Jungkook de BTS intitulé « Jungkook: I Am Still » a été dévoilé le 18 septembre dernier.





Ce film lui étant entièrement dédié retrace huit mois de sa vie en tant qu’artiste solo depuis le lancement de son premier single « Seven » jusqu’à la préparation et à la sortie de son dernier album « Golden ». De plus, à travers les coulisses du tournage et des interviews inédites, l’œuvre met en scène une nouvelle facette du chanteur déjà au sommet de sa carrière.





Les producteurs de l’opus « Golden », qui avait vu de près son travail dans le sang, la sueur et les larmes, ont décrit Jungkook comme un artiste qui est né avec un don exceptionnel. Le chorégraphe Brian Puspos, qui a participé à tous les titres solos du vocaliste, a fait l'éloge de son talent en déclarant : « Les meilleurs danseurs du monde ont dû travailler dur pour rester à sa hauteur ».





« Jungkook: I Am Still », qui va offrir l’occasion d’en apprendre plus sur cette superstar, est désormais disponible dans les salles obscures dans plus de 120 pays.