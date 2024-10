KISS OF LIFE : ses débuts ambitieux à l’Olympic Hall, un tremplin vers le KSPO DÔME

A vos agendas ! KISS OF LIFE, étoile montante de la K-pop, va donner un concert à l’Olympic Hall situé à Séoul !





En effet, les 26 et 27 octobre à Séoul, le groupe va donner le coup d’envoi de sa première tournée mondiale sous le titre « 2024 KISS OF LIFE 1st WORLD TOUR [KISS ROAD] in SEOUL ».





A noter que l'Olympic Hall est un stade ayant une capacité de 2 500 à 3 000 places, qui est souvent le premier choix des chanteurs en herbe. En effet, le girls-band du moment (G)I-dle qui a récemment réussi à performer au KSPO Dôme, une scène de rêve pour les artistes de la K-pop, y avait également tenu ses premiers concerts.





Dans « [KISS ROAD] in SEOUL », les KISSYs pourront voir le chant et les performances solides des filles du moment qui sont immédiatement devenues un phénomène depuis leurs débuts.