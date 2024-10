Sooyoung organise un showcase à l’occasion de ses débuts au Japon

Sooyoung, membre du girls-band légendaire Girl’s Generation, qui mène activement sa carrière en tant qu’actrice, va rencontrer ses fans japonais !





En effet, le 26 octobre, la star polyvalente va organiser un concert intitulé « SooYoung Solo Debut Showcase ~Unstoppable~ » à l’Ebisu Garden Hall à Tokyo. Et quatre jours après son concert dans l’archipel, elle dévoilera son tout nouvel opus « Unstoppable ».





Il s’agit du tout premier album japonais de sa carrière débutée il y a 22 ans. Pour préparer son nouveau départ, elle a collaboré avec les meilleurs producteurs sud-coréens et japonais. Outre Soma Genda, qui a déjà travaillé avec plusieurs superstars mondiales, Kanata Okajima, Yui Mugino et Knoak ont uni leurs forces. De plus, Sooyoung a également écrit elle-même les paroles de trois titres de l’album.





La chanteuse a exprimé sa joie en déclarant : « Je suis ravie de pouvoir enfin faire mes débuts en solo que j'ai toujours imaginés. En tant qu'artiste, je suis heureuse d'avoir une nouvelle opportunité de travailler avec de grands créateurs japonais et sud-coréens, alors attendez avec impatience ». Sooyoung est ainsi désormais prête à ouvrir un nouveau chapitre de son monde musical.