La Corée fait son cinéma

Le vingt-neuvième festival international du film de Busan a ouvert hier, le 2 octobre, et s’achèvera le 11. Etant l’un des plus grands festivals d’Asie, il permet aux sud-Coréens, chaque automne, de découvrir un large éventail de longs et courts métrages principalement asiatiques. C’est également une vitrine qui permet d’aller à la rencontre de nouveaux réalisateurs et de découvrir de nouvelles tendances.





Depuis la pandémie du COVID-19, la fréquentation des salles est nettement en baisse, et la mode est aux blockbusters. Les films à budget moyen n’ont plus la popularité d'antan et dépassent rarement les 2 millions d'entrées malgré la présence de grands acteurs. Seuls quelques productions tirent leur épingle du jeu, avec plus de 10 millions d'entrées ...