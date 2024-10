RIIZE sort le repackage de son premier mini-album « RIIZING »

Le 19 septembre, le boys-band sud-coréen RIIZE est revenu avec la version repackage de son premier mini-album « RIIZING ».

Cet opus lancé à l’occasion du premier anniversaire du groupe contient neuf morceaux y compris un nouveau titre exclusif baptisé « Combo ». Avec cet album rempli de musiques de genre « pop émotionnelle », le groupe consolide encore une fois son propre style.

Pour rappel, les garçons ont déjà mis le feu au KSPO DOME en dévoilant « Combo » lors de leur concert final de leur première tournée mondiale sous le titre « 2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' ». En effet, leur interprétation a été particulièrement marquée par leur talent vocal extraordinaire et leur performance fulgurante.

En plus, les morceaux de leur nouvel album pré-sortis le 4 septembre, date anniversaire des débuts du groupe, ont déjà été salués par divers médias étrangers. Ils se sont classés en tête du chart hebdomadaire de la K-pop et du classement des chansons en tendance sur QQ Music, l’une des applications musicales les plus populaires en Chine.

Par ailleurs, afin de célébrer la sortie de son nouvel opus, RIIZE va ouvrir une boutique éphémère baptisée « RIIZE : ON THE SING STREET » à Séoul, du 21 septembre au 6 octobre.