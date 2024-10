aespa revient avec les versions remix de ses tubes « Supernova » et « Armageddon »

Le girls-band du moment aespa a préparé une surprise pour ses fans !

En effet, le 20 septembre, « iScreaM Vol.33 : Supernova / Armageddon Remixes », les versions revisitées des hits du groupe « Supernova » et « Armageddon », qui avaient déjà connu un immense succès, ont été rendues publiques.

Il s’agit d’un projet musical mené par ScreaM Records, label EDM, electronic dance music, de SM Entertainment. Pour la version modifiée de « Supernova », l’auteure-compositrice-interprète canadienne Grimes a déployé ses talents. En plus, Flava D, la productrice et DJ britannique et les deux producteurs sud-coréens 2Spade et Mount XLR ont donné une touche artistique pour les trois remix de « Armageddon ».

Pour rappel, « Supernova », dévoilé en mai dernier, est un morceau de danse au son minimal avec des basses lourdes. Et « Armageddon » est, quant à elle, une musique de style hip-hop avec un son de synthétiseur et de basse puissant. Ces deux titres sont actuellement considérés comme les plus grands méga-hits de l'année. En particulier, « Supernova » s’est maintenu en tête des classements hebdomadaires des principaux sites musicaux sud-coréens pendant 15 semaines consécutives en devenant la chanson à avoir conservé son trône au chat hebdomadaire de Melon pendant la plus longue période.